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Областная библиотека приглашает на выставку педагогов и родителей

10.08.2017 17:19 ПЛН, Псков

В преддверии нового учебного года в Псковской областной универсальной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) стартовала акция «За знаниями – в библиотеки».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, в рамках акции в отделе абонемента работает выставка «С чего начинается школа. Мысли о педагогике» из цикла «Областная научная библиотека и информационные сервисы для науки и образования». На ней представлены книги, учебно – методические пособия, тесты для педагогов и родителей.
 
О том, как помочь школьнику сосредоточиться, с какими трудностями дети сталкиваются в процессе обучения, в какой тренировке нуждается память, рассказывает Е. Комаровская в издании «Как помочь школьнику? Развиваем память, усидчивость и внимание». Автор разбирает конкретные ситуации и дает план действий для их исправления.
 
Причинам школьной неуспеваемости посвящена книга Е. В. Свистуновой «Если подростку трудно учиться в школе». В издание для педагогов и заинтересованных родителей включены рекомендации и упражнения, которые можно использовать в работе с подростками, испытывающими трудности в обучении.
 
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Е. А. Ямбург в труде «Школа и ее окрестности» делится многолетним опытом наблюдения за подростками и дает ответы на вопросы: в каком окружении должен расти ребенок? Как найти правильное решение в конфликте ученика и учителя? Когда ребенок начинает взрослеть?
 
С. С. Татарченкова в книге «Урок как педагогический феномен» раскрывает перед читателями историю «урока» длиною в три сотни лет - как он появился, как развивался, каким стал, каким должен быть.
 
Школьному руководителю приходится не только разбираться в инновациях, но и учитывать опыт коллег прошлой формации. А помочь в этом может книга Е. В. Советовой «Школа нового поколения». Административная работа».
Учебное пособие заслуженного работника высшей школы РФ, доктора педагогических наук, профессора В. П. Симонова «Педагогический менеджмент: Ноу –хау в образовании» отражает новое направление в педагогике и является итогом большой исследовательской и экспериментальной деятельности автора.
 
Эти и другие книги по теме можно взять на дом.
 
На сайте библиотеки представлена виртуальная выставка «Литература – педагогам» из цикла «Библиотека – специалисту». 

Источник: Псковская Лента Новостей



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