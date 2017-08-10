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Дворовые территории в отдаленных микрорайонах Пскова осмотрела комиссия по инвентаризации

10.08.2017 17:08 ПЛН, Псков

Дворы в отдаленных от центра Пскова микрорайонах «Лесхоз», «Псковкирпич», на улицах Лепешинского и Советской Армии осмотрела городская комиссия по инвентаризации дворовых территорий и общественных пространств, созданная в рамках подготовки муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в ходе выезда члены комиссии под руководством заместителя главы города Пскова, председателя комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Сергея Гаврилова осмотрели более десяти дворовых территорий и пообщались с жителями многоквартирных домов и частного сектора.

Встречам предшествовала предварительная работа, во время которой собирались и обобщались все предложения от населения, касающиеся благоустройства дворов и прилегающих площадок. Жители высказывали пожелания по благоустройству дворовых территорий, среди которых чаще всего просят оборудовать дополнительные парковочные места, детские площадки, поставить новые скамейки, площадки для сбора мусора и урны, обновить уличные фонари, а также произвести замену асфальтового покрытия.

«Мы создаем не просто комфортное пространство для жизни - это, можно сказать, места для коммуникации людей. И только псковичи могут нам сказать, какие работы нужно провести, какие объекты поставить, чтобы дворовые территории использовались и были интересны всем жителям, как площадки для общения, совместного культурного времяпрепровождения, семейного отдыха. И тем более это касается отдаленных от центра Пскова городских районов», - акцентировал внимание горожан Сергей Гаврилов.

По результатам каждой встречи был составлен инвентаризационный лист, где каждое предложение было запротоколировано. Кроме того, псковичам подробно объяснили, какие документы и в какие сроки необходимо собрать для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на 2018-22 годы.

Напомним, в рамах реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» проходит инвентаризация и паспортизация дворовых территорий. Инициатором этого процесса является администрация города Пскова. Город разделен на территории, в каждой из которой создана комиссия по инвентаризации и паспортизации. В ее состав входят сотрудники администрации города, представители управляющих компаний, люди с ограниченными возможностями и собственники многоквартирных домов. По результатам инвентаризации на каждую территорию составляется паспорт, где будут отражены такие сведения как: границы и общая площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства, места для парковки автомобилей, места отдыха для детей и взрослых, технические характеристики всех перечисленных объектов. Инвентаризация всех дворовых территорий Пскова должна быть закончена до конца августа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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