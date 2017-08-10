Фальшивые сотрудники пожарного надзора появились в Псковской области

В Псковской области появились мошенники, выдающие себя за сотрудников пожарного надзора. Как сообщает сайт ГУ МЧС России по Псковской области, в последнее время в управление от жителей городов и районов стала поступать информация о том, что к ним домой приходят люди, представляются сотрудниками государственной противопожарной службы и предлагают осмотреть состояние печного отопления и электропроводки на предмет их исправности и готовности к осенне-зимнему периоду.

Проведя беглый «осмотр» печи или электросчетчика, эти люди предлагают установить в доме автономные дымовые пожарные извещатели за плату.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области разъясняет, что сотрудники государственной противопожарной службы, а так же сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, а также не оказывают иные платные услуги населению и организациям. «Если вам предлагают выполнить какие-либо платные работы, связанные с обеспечением пожарной безопасности вашего жилища и представляются сотрудниками противопожарной службы – не верьте, перед вами мошенники!»,- говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Псковской области действительно проводятся плановые рейдовые профилактические мероприятия. Их целью является профилактика пожаров в частном жилом секторе. При обследовании частных жилых домов инспекторами по пожарному надзору проводится визуальный осмотр состояния печей, дымоходов, а также электропроводки и электроприборов. Государственные инспекторы по пожарному надзору при проведении профилактической работы обязаны быть одеты в форменное обмундирование МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон «Государственный пожарный надзор» и служебное удостоверение, а так же инспектор обязан представиться, назвать свою должность, подразделение, специальное звание и фамилию.

В ходе обследования противопожарного состояния жилого дома инспектор инструктирует проживающих о мерах пожарной безопасности, указывает на выявленные недостатки, если таковые имеются.

Если пришедший к вам человек вызывает подозрение, позвоните по телефону 8(8112)79-44-44 или 8(8112)79-44-01, и уточните, есть ли в пожарной охране такой инспектор. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников.

Источник: Псковская Лента Новостей