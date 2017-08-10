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Губернатор Андрей Турчак отменил карантин по бешенству в деревне Топорово

10.08.2017 20:03 ПЛН, Псков

Губернатор Псковской области Андрей Турчак отменил карантин по бешенству в деревне Топорово Дедовичского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 07.08.2017 № 43-УГ «Об отмене карантина» опубликован 10 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, отменяется карантин на территории домохозяйства Р.Н. Гвоздиловой в деревне Топорово и на угрожаемой зоне.

Карантин был введен указом губернатора Псковской области от 29.05.2017 № 28-УГ.

Источник: Псковская Лента Новостей



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