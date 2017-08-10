Губернатор Андрей Турчак отменил карантин по бешенству в деревне Топорово

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Один месяц в Псковской области будет работать «горячая линия» по нарушениям избирательного законодательства
|Юрий Моисеенко (другие записи автора)
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Тому, кто носит Adidas…Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Диванная политика». Напомним, программа Юрия Моисеенко выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодня мы в который раз займемся препарированием событий, где пытается скрыться политика. Наша задача - изыскать ее, обнажить нервные окончания и явить их миру во всей первозданной...
Губернатор Псковской области Андрей Турчак отменил карантин по бешенству в деревне Топорово Дедовичского района. Соответствующий указ губернатора Псковской области от 07.08.2017 № 43-УГ «Об отмене карантина» опубликован 10 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, отменяется карантин на территории домохозяйства Р.Н. Гвоздиловой в деревне Топорово и на угрожаемой зоне.
Карантин был введен указом губернатора Псковской области от 29.05.2017 № 28-УГ.
Источник: Псковская Лента Новостей