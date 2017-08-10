Сегодня: Четверг, 10 Августа    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Непогода нынче в моде Руки вверх! Квартиры от муниципального застройщика «Ростелеком» у вас дома Здоровье в движении! Аренда Фестиваль Шансон Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября Scandinavia приглашает на «Черный четверг» «Лошадиное дело». Без масок и хлыстов Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Лучшая интерьерная печать в Пскове
Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября. ФОТО

Новая школа Пскова готовится к приему детей 1 сентября. ФОТО

В новой школе Пскова в деревне Борисовичи идут последние приготовления к встрече школьников. Подрядчик в лице ЗАО «Строительная фирма ДСК» выполнил все работы в срок, и...27



11 августа «Псков-747» в Санкт-Петербурге играет с «Динамо-2»

10.08.2017 20:58 ПЛН, Псков

Матч 4-го тура первенства ПФЛ (группа «Запад») ФК «Псков-747» проведет в Северной столице против второй команды петербургского «Динамо». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча состоится в пятницу, 11 августа, на стадионе «Нова арена» и начнется в 17.30.

Основной состав бело-голубых в нынешнем сезоне выступает в ФНЛ. В прошедшем сезоне подопечные Александра Точилина заняли первое место в группе «Запад» Профессиональной футбольной лиги, что позволило петербуржцам получить повышение в классе и заявить во второй дивизион вторую команду, главным тренером которой стал 36-летний Кирилл Новиков – сын легендарного защитника московского «Динамо» Александра Новикова.

«Динамо-Санкт-Петербург-2» принимает своих соперников на поле уютного спорткомплекса «Нова арена» (вмещает 792 зрителя) в Санкт-Петербурге.

Основу «Динамо-2» составляют молодые воспитанники петербургского футбола 1996-1999 года рождения. В роли дядек-наставников выступают четверо футболистов с основы прошлого сезона: экс-полузащитник «Псков-747» Андрей Почипов, защитники Михаил Коваленко и Игорь Алексеев, нападающий Дмитрий Авраменко.

В первом туре «Динамо-2» предстоял выезд во Владимир в гости к крепкому «Торпедо», встреча завершилась ничьей 0:0. Затем дома динамовцы разгромили «Коломну» - 5:0 (по разу отличились Дмитрий Авраменко, Игорь Алексеев, Михаил Коваленко, Максим Артемчук, Ян Юрьев). Интересно, что все пять голов были забиты еще в первом тайме.

Свой третий матч динамовцы проводили в Москве, где уступили со счётом 0:2 лидеру турнира - команде «Чертаново». Хозяева добились победы, забив по голу в каждом из таймов игры. Во второй половине матча подопечные Александра Новикова осталась в меньшинстве - за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Илья Иванов.

В Кубке России «Динамо-2» не играет - согласно регламенту фарм-клубам в розыгрыше Кубка России выступать запрещено.

У «Псков-747» в связи с участием в Кубке России был более плотный график игр. Псковичи провели пять официальных матчей, когда петербуржцы лишь три. Что означает, команды подойдут к очному противостоянию четвёртого тура в разных игровых кондициях.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Loading...


Голосование

Беспокоит ли вас продление Западом санкций против России?












Календарь

«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31