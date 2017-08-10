11 августа «Псков-747» в Санкт-Петербурге играет с «Динамо-2»

Матч 4-го тура первенства ПФЛ (группа «Запад») ФК «Псков-747» проведет в Северной столице против второй команды петербургского «Динамо». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча состоится в пятницу, 11 августа, на стадионе «Нова арена» и начнется в 17.30.

Основной состав бело-голубых в нынешнем сезоне выступает в ФНЛ. В прошедшем сезоне подопечные Александра Точилина заняли первое место в группе «Запад» Профессиональной футбольной лиги, что позволило петербуржцам получить повышение в классе и заявить во второй дивизион вторую команду, главным тренером которой стал 36-летний Кирилл Новиков – сын легендарного защитника московского «Динамо» Александра Новикова.

«Динамо-Санкт-Петербург-2» принимает своих соперников на поле уютного спорткомплекса «Нова арена» (вмещает 792 зрителя) в Санкт-Петербурге.

Основу «Динамо-2» составляют молодые воспитанники петербургского футбола 1996-1999 года рождения. В роли дядек-наставников выступают четверо футболистов с основы прошлого сезона: экс-полузащитник «Псков-747» Андрей Почипов, защитники Михаил Коваленко и Игорь Алексеев, нападающий Дмитрий Авраменко.

В первом туре «Динамо-2» предстоял выезд во Владимир в гости к крепкому «Торпедо», встреча завершилась ничьей 0:0. Затем дома динамовцы разгромили «Коломну» - 5:0 (по разу отличились Дмитрий Авраменко, Игорь Алексеев, Михаил Коваленко, Максим Артемчук, Ян Юрьев). Интересно, что все пять голов были забиты еще в первом тайме.

Свой третий матч динамовцы проводили в Москве, где уступили со счётом 0:2 лидеру турнира - команде «Чертаново». Хозяева добились победы, забив по голу в каждом из таймов игры. Во второй половине матча подопечные Александра Новикова осталась в меньшинстве - за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Илья Иванов.

В Кубке России «Динамо-2» не играет - согласно регламенту фарм-клубам в розыгрыше Кубка России выступать запрещено.

У «Псков-747» в связи с участием в Кубке России был более плотный график игр. Псковичи провели пять официальных матчей, когда петербуржцы лишь три. Что означает, команды подойдут к очному противостоянию четвёртого тура в разных игровых кондициях.

Источник: Псковская Лента Новостей