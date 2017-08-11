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По представлению локнянского прокурора инспектору полиции вынесен строгий выговор

11.08.2017 09:25 ПЛН, Псков

По представлению локнянского прокурора инспектор полиции привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, прокуратурой Локнянского района Псковской области проведена проверка исполнения  подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический»  законодательства о профилактике правонарушений  при проведении работы с несовершеннолетними,  состоящими на профилактическом учете.

Как установлено в ходе проверки, в нарушении положений ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ст. 20 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации утвержденной приказом МВД от 15.10.2013 № 845 при постановке на профилактический учет отдельных несовершеннолетних инспектором ПДН работа по профилактике правонарушений с подростками  проводилась не в полном объеме: не запрашивались характеристики на родителей указанных лиц с места их жительства и места работы, не проводились проверки несовершеннолетних по информационно-справочным учетам, не отбирались объяснения от членов семьи,  не запрашивались информации  и объяснения  от представителей образовательных учреждений, не обследовались семейно-бытовые условия жизни несовершеннолетних совершивших преступления и правонарушения.

С целью устранения выявленных нарушений закона  прокуратурой Локнянского района Псковской области в адрес начальника МО МВД России «Новосокольнический» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения закона устранены, в частности, контрольно-наблюдательные карточки на несовершеннолетних дополнены необходимыми документами; у представителей образовательных учреждений и родственников несовершеннолетних  отобраны объяснения; проведены обследования семейно-бытовых условий жизни подростков.

Инспектор ПДН привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора.

Источник: Псковская Лента Новостей



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