По представлению локнянского прокурора инспектору полиции вынесен строгий выговор

По представлению локнянского прокурора инспектор полиции привлечен к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, прокуратурой Локнянского района Псковской области проведена проверка исполнения подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции по Локнянскому району МО МВД России «Новосокольнический» законодательства о профилактике правонарушений при проведении работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете.

Как установлено в ходе проверки, в нарушении положений ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», ст. 20 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации утвержденной приказом МВД от 15.10.2013 № 845 при постановке на профилактический учет отдельных несовершеннолетних инспектором ПДН работа по профилактике правонарушений с подростками проводилась не в полном объеме: не запрашивались характеристики на родителей указанных лиц с места их жительства и места работы, не проводились проверки несовершеннолетних по информационно-справочным учетам, не отбирались объяснения от членов семьи, не запрашивались информации и объяснения от представителей образовательных учреждений, не обследовались семейно-бытовые условия жизни несовершеннолетних совершивших преступления и правонарушения.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Локнянского района Псковской области в адрес начальника МО МВД России «Новосокольнический» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Допущенные нарушения закона устранены, в частности, контрольно-наблюдательные карточки на несовершеннолетних дополнены необходимыми документами; у представителей образовательных учреждений и родственников несовершеннолетних отобраны объяснения; проведены обследования семейно-бытовых условий жизни подростков.

Инспектор ПДН привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строго выговора.

Источник: Псковская Лента Новостей