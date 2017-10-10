Регионы могут остаться без строителей из-за нарушений саморегулирования

Ростехнадзор в рамках проверки саморегулируемых организаций (СРО) в строительной сфере выявил в их числе СРО, которые не смогли предоставить средства, собранные в компенсационный фонд, что в перспективе грозит закрытием строительных компаний в семи регионах, пишут «Известия».

Согласно условиям проверки саморегулирования строительной отрасли, если будет установлена СРО, не полностью разместившая средства компенсационного фонда, она будет ликвидирована, а сведения о ней будут исключены из реестра.

Как отмечает Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), уже было выявлено 64 таких СРО, в каждой из них состоит не менее 100 строительных компаний. Так, 57 СРО разместили средства компенсационного фонда в недостаточном размере (из необходимых 28,68 млрд рублей на счетах было обнаружено всего 3,76 млрд рублей). Семь СРО и вовсе не предоставили сведений размещении средств компенсационного фонда. При этом входящие в СРО компании автоматически лишаются допуска к работам.

Всего из-за ситуации со СРО без допуска могут оказаться сотни компаний в семи регионах.

Источник: Псковская Лента Новостей