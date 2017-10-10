Число атак на банкоматы в России увеличилось

Количество нападений на банкоматы в России в текущем году может вырасти до 5 тыс., сообщили «Известиям» в компании «Информзащита», которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

По данным компании, в 2016 году мошенники совершили 4 тыс. атак на банкоматы на территории России. При этом, по оценкам экспертов, ущерб банков от незаконных действий составил от 2,5 до 7 млрд рублей. При этом в текущем году ущерб от атак на банкоматы может увеличиться до 3-10 млрд.

Как отметили в «Информзащите», одной из причин повышенного интереса злоумышленников к АТМ является планомерное снижение расходов банков на их охрану. На первое полугодие 2017 года банки сократили эту статью затрат на 9%. А в первом полугодии прошлого года - на 8,6%.

Источник: Псковская Лента Новостей