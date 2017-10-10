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Подразделения ССО Белоруссии и ВДВ России приступили к совместной операции на трех полигонах в Псковской области

10.10.2017 08:39 ПЛН, Псков

Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Республики Белоруссия, принимающие участие в совместном тактическом учении в Псковской области, получили задачу на выполнение основных задач операции, сообщили во вторник в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Передовые подразделения объединенной группировки вышли в район погрузки на самолеты военно-транспортной авиации, а бронетехника в составе колесной и гусеничной бронегрупп выдвинулась по рокадным и полевым дорогам в район предполагаемых действий», - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве обороны, по легенде учения передовой отряд, состоящий из разведывательных подразделений ССО Белоруссии и ВДВ России, должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома условного противника и захватить его, с задачей обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.

«Основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии на БТР-80 и БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки. Всего около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники», - уточнили в Минобороны.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории РФ проходит в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны России и Белоруссии и будет продолжаться до 12 октября включительно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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