Подразделения ССО Белоруссии и ВДВ России приступили к совместной операции на трех полигонах в Псковской области

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Республики Белоруссия, принимающие участие в совместном тактическом учении в Псковской области, получили задачу на выполнение основных задач операции, сообщили во вторник в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Передовые подразделения объединенной группировки вышли в район погрузки на самолеты военно-транспортной авиации, а бронетехника в составе колесной и гусеничной бронегрупп выдвинулась по рокадным и полевым дорогам в район предполагаемых действий», - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве обороны, по легенде учения передовой отряд, состоящий из разведывательных подразделений ССО Белоруссии и ВДВ России, должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома условного противника и захватить его, с задачей обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.
«Основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии на БТР-80 и БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки. Всего около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники», - уточнили в Минобороны.
Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории РФ проходит в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны России и Белоруссии и будет продолжаться до 12 октября включительно.
Источник: Псковская Лента Новостей