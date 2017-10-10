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IV Пушкинский бал состоится на базе отдыха «Пушкиногорье»

10.10.2017 09:10 ПЛН, Псков

11 ноября база отдыха «Пушкиногорье» вновь откроет двери гостеприимного бального зала для поклонников эпохи Золотого века.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в этом году участников бала ждут в «Пушкиногорье» с 10 ноября (пятница): в первый день у гостей бала есть возможность насладиться красотами Пушкинского музея-заповедника, поучаствовать в фотопроекте «Девичник», а затем повеселиться на ретро-вечеринке в кафе «Пушкиногорье».

11 ноября (суббота) организаторы предлагают гостям бала несколько интерактивных площадок, выставку художественных работ, встречи с творческими людьми Псковской области, занятия с хореографом. Сам бал начнется в 20.00. Кроме фуршета, танцев и театрализованного представления  гостей ждут розыгрыш приятных подарков от партнеров, интерактивные салоны, яркий финал и обязательно - after-party для самых активных.  

Не останутся без внимания и семьи с детьми - для младшего поколения на территории базы запланирован квест «ПушкинГрад», а в оборудованной детской комнате состоится игровая программа на тему сказок А.С. Пушкина.

12 ноября (воскресенье) у всех гостей будет возможность принять участие в благотворительном аукционе.

Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 89813506604 (Кристина), 89215078689 (Марина), 88002501799, или на страницах IV Ежегодного Пушкинского бала: ВКонтакте - https://vk.com/pushkinbal17,  на сайте базы отдыха «Пушкиногорье» -  http://pgtur.ru/holidays/pushkinbal17.

Бал состоится 11 ноября по адресу: Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, ул. Турбаза, база отдыха «Пушкиногорье».

Источник: Псковская Лента Новостей



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