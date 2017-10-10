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Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Псковской области организует прием граждан на Талабских островах

10.10.2017 09:21 ПЛН, Псков

Начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Псковской области Артем Майоров организует личный прием граждан на Талабских островах.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре,  он состоится 11 октября на острове имени Залита с 11.30.

Источник: Псковская Лента Новостей



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