Умер телевизионный целитель Аллан Чумак

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Алексей Голубев (другие записи автора)
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«Не быць скотам!»В Пскове отменили концерт белорусской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой», намеченный на 14 марта. Тот факт, что почти все билеты на мероприятие были уже проданы, отчетливо свидетельствует о политических мотивах запрета. А также о том, что независимого частного бизнеса, куда бы не могла влезть своими клешнями государственная система, в России не существует....
Телевизионный целитель Аллан Чумак умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в соцсети Facebook журналист Дмитрий Гордон.
«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать», - написал Гордон, сообщает news.rambler.ru.
В конце 1980-х и начале 1990-х годов Аллан Чумак стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам.
Во время телевизионных сеансов «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д., не только в студии, но и у телезрителей, не произнося при этом ни слова.
Источник: Псковская Лента Новостей