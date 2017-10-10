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Умер телевизионный целитель Аллан Чумак

10.10.2017 09:39 ПЛН, Псков

Телевизионный целитель Аллан Чумак умер на 83-м году жизни. Об этом сообщил в соцсети Facebook журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак - выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать», - написал Гордон, сообщает news.rambler.ru.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов Аллан Чумак стал одним из самых известных целителей в России благодаря телевизионным сеансам.

Во время телевизионных сеансов «заряжал» с помощью пассов различные субстанции: воду, кремы, мази и т. д., не только в студии, но и у телезрителей, не произнося при этом ни слова. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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