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Более 180 кг наркотиков растительного происхождения изъято из незаконного оборота в Псковской области в рамках операции «Мак»

10.10.2017 10:20 ПЛН, Псков

В Псковской области завершилась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мероприятия в рамках операции проводились управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области, УФСБ России по Псковской области, Псковской таможней и другими ведомствами в целях противодействия наркопреступности, выявления и перекрытия каналов поступления наркотических средств растительного происхождения.

В рамках операции «Мак» уничтожены 104 очага дикорастущих наркосодержащих растений площадью 1247 кв. м, 14 незаконных посевов общей площадью 410 кв. м. Выявлены 144 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Зарегистрированы 10 преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, 2 преступления - по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, а также пресечена деятельность наркопритона.

В период осуществления операции правоохранительными органами изъято 180,8 кг наркотических средств растительного происхождения и наркосодержащих растений. К административной ответственности за правонарушения в данной сфере привлечены 262 лица.

Источник: Псковская Лента Новостей



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