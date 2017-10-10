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Росреестр напоминает псковичам об электронных услугах ведомства

10.10.2017 09:57 ПЛН, Псков

Управление Росреестра по Псковской области напоминает псковичам о возможности получить услуги ведомства в электронном виде.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства в настоящее время на сайте Росреестра доступны сервисы для получения всех наиболее востребованные услуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый учет, единая учетно-регистрационная процедура, а также получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С целью повышения качества госуслуг и противодействия коррупционным проявлениям Росреестр развивает «бесконтактные технологии», исключающие взаимодействие чиновника и заявителя при оказании услуг. Под «бесконтактными технологиями» понимается в том числе оказание услуг в электронном виде.

Заявление и документы на получение услуг по регистрации прав, кадастровому учету и получение единой учетно-регистрационной процедуры можно также подать в личном кабинете Росреестра, который размещен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Оперативно получить сведения из ЕГРН можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в личном кабинете Росреестра.

В личном кабинете Росреестра правообладатель может получить информацию о своих объектах недвижимости (о кадастровом номере, адресе, площади, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах, ограничениях и обременениях прав), подать заявление на исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН о принадлежащем ему объекте недвижимости, а также заявить о внесении в ЕГРН записи о невозможности проведения любых действий с его недвижимостью без его личного участия. В личном кабинете также доступен сервис «Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (СРЗУ)». Кроме того, заявитель может предварительно записаться в осуществляющие прием офисы Кадастровой палаты для получения услуг ведомства, выбрав удобные для него дату и время.

В электронном виде можно получить сведения из ЕГРН с помощь сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Также на сайте можно получить информацию о ходе оказания услуги («Проверка исполнения запроса (заявления)»), проверить корректность электронной подписи и распечатать полученную в электронном виде выписку («Проверка электронного документа»).

Источник: Псковская Лента Новостей



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