Продолжается розыск псковички в полосатых штанах и резиновых сапогах, исчезнувшей с перекрестка у деревни Лопатово

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Последний раз ее видели 10 июня текущего года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района, и до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.
Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.
Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.
Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.А.Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.
Источник: Псковская Лента Новостей