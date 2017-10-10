Продолжается розыск псковички в полосатых штанах и резиновых сапогах, исчезнувшей с перекрестка у деревни Лопатово

ОМВД России по Псковскому району разыскивается Цветкова Наталья Анатольевна, 1990 года рождения. Последний раз ее видели 10 июня текущего года на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района, и до настоящего времени местонахождение Цветковой неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета: матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтая футболка, серая куртка, коричневые резиновые сапоги. При себе у Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н.А.Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

Источник: Псковская Лента Новостей