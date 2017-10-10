27 поручений президента находятся на контроле в администрации Псковской области

27 поручений президента находятся на контроле в администрации Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании администрации Псковской области 10 октября сообщил заместитель начальника Контрольного управления Андрей Кириленок.

Так, в течение 3 квартала 2017 года поставлены на контроль 19 поручений главы государства, снято с контроля 6 поручений.

По результатам приема граждан по поручению президента РФ в приемной главы государства за 9 месяцев 2017 года дано 3 поручения, одно из них исполнено в установленный срок, сроки исполнения по 2 поручениям не наступили. Таким образом, на контроле находится 2 поручения, данных в 2017 году. Также на контроле находится 6 поручений, данных по результатам приема граждан по поручению президента в 2016 году.

После приемов граждан в режиме видеокоференцсвязи за 9 месяцев 2017 года дано 7 поручений, из которых 2 исполнены в установленные сроки, по 3 поручениям сроки исполнения не наступили, по 2 поручениям сроки исполнения продлены. Также на контроле находится 4 поручения, данных по результатам приема граждан в режиме видеокоференцсвязи в предыдущие годы. Указанные поручения не исполнены по обстоятельствам, которые признаны объективными, в связи с чем сроки исполнения по ним продлены.

По результатам приема граждан в мобильной приемной президента РФ в Псковской области за 9 месяцев 2017 года дано 6 поручений, по которым сроки исполнения не наступили. Также на контроле находится 4 поручения, данных по результатам приема в предыдущие годы. Указанные поручения не исполнены в установленные сроки по обстоятельствам, которые признаны объективными, в связи с чем сроки исполнения по ним продлены.

Всего на контроле находится 27 поручений.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак подчеркнул, что на контроле остается «зеленая папка» президента. В связи с этим он поручил подготовить доклад по данному вопросу на следующее заседание администрации региона.

Источник: Псковская Лента Новостей