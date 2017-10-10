Зажигательным танцем закрепили завершение сдачи норм ГТО детский омбудсмен Наталия Соколова и глава облизбиркома Николай Цветков. ВИДЕО

Зажигательным танцем закрепили завершение сдачи норм ГТО уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Об этом вчера, 9 октября, Наталия Соколова написала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Завершение сдачи норм ГТО (если, конечно, останутся силы?) рекомендуется закрепить зажигательным танцем с коллегой Николаем Юрьичем», - написала омбудсмен и сопроводила сделанный пост видео.

Ранее сообщалось, что в Новосокольниках в минувшие выходные прошел III Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди муниципальных и государственных гражданских служащих Псковской области, депутатов законодательных органов области и местного самоуправления. В соревнованиях приняли участие 125 человек из 23 муниципалитетов.

Соревнования проводились по 4 ступеням комплекса ГТО в разных возрастных группах. Каждый участник должен был сдать 4 норматива: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, отжимание, подтягивание или рывок гири у мужчин, бег на 2 000 и 3 000 м.

По результатам соревнований в первой группе в общем командном первенстве среди районов первое место занял Порховский район, второе место поделили Печорский и Пыталовский районы, третье место завоевала команда из Дедовичей. Специальным кубком «За волю к победе» была отмечена команда Новосокольнического района.

Во второй группе первое место заняла команда из Великих лук, второе - администрация Псковской области и третье место завоевала команда из Пскова. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, в отдельных видах программы также были отмечены грамотами и медалями.

Источник: Псковская Лента Новостей