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150 тысяч человек установили мобильное приложение ПФР

10.10.2017 18:19 ПЛН, Псков

Более 150 тысяч человек скачали приложение Пенсионного фонда для мобильных устройств, которое предоставляет еще более удобный доступ к ключевым электронным услугам и сервисам Личного кабинета ПФР для граждан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Пскове и Псковском районе, с помощью приложения пользователи могут получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выплатах, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, записаться на прием или заказать необходимые документы.

Бесплатное приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.

Приложение на регулярной основе обновляется, учитывая пожелания пользователей. В новой версии, которая будет доступна в ближайшее время, будет реализована технология Touch ID – для еще большего удобства входить в приложение можно будет по отпечатку пальца.

Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать и без авторизации. Например, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого приложение позволяет заказывать необходимые справки и документы, а также направлять обращение в ПФР.

Источник: Псковская Лента Новостей



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