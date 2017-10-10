От жителей Псковской области теперь запрещено требовать справки о составе семьи

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
От граждан в Псковской области теперь запрещается требовать предоставление справок о составе семьи и иных документов, содержащих сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях между данными лицами и заявителем, а также свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния. Соответствующие изменения внесены в отдельные законодательные акты на заседании администрации Псковской области 10 октября.
Так, в положения внесены изменения, в соответствии с которым граждане больше не представляют самостоятельно свидетельства о браке, свидетельства о смерти и свидетельства о рождении детей. Указанная информация запрашивается в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органе, осуществляющем государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Также граждане больше не предъявляют документы, подтверждающие состав семьи. Орган самостоятельно проверяет сведения о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан, указанных заявителем в качестве членов семьи путем межведомственного информационного запроса сведений в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченном на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.
Правда, если гражданин желает, то может предоставить эти документы самостоятельно.
Источник: Псковская Лента Новостей