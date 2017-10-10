Молодым семьям в Псковской области запретили приобретать жилье у близких родственников за счет социальных выплат

Общество
До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал
|Алексей Голубев (другие записи автора)
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В Правила предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы» на заседании администрации Псковской области 10 октября внесены изменения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). Ранее такие требования при приобретении жилого помещения отсутствовали.
«Это очень хорошая мера», - подчеркнул начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян.
Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома молодые семьи-участники подпрограммы представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Губернатор Псковской области Андрей Турчак подчеркнул, что эффективной эта программа станет тогда, когда региону удастся добиться достойного ее финансирования, а пока она «буксует».
Источник: Псковская Лента Новостей