До 1 декабря в Псковской области пересмотрят размер взноса на капремонт объектов культурного наследия

В Псковской области изменены размеры предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона, которая может оплачиваться Региональным оператором - Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, изменения предусматривают включение в действующее постановление новых позиций, которые устанавливают для домов, относящихся к объектам культурного наследия, размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту в разрезе конструктивных элементов (фасад, крыша, фундамент, подвальные помещения).

Предполагаемые дополнения к размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту вносятся на основе разработанной проектно-сметной документации на капитальный ремонт многоквартирных домов Псковской области, являющихся объектами культурного наследия.

В регионе находится 21 многоквартирный дом, являющийся объектом культурного наследия и требующий ремонта, а именно 14 домов в Пскове, 6 - в Опочке, 1 - в Порхове.

Также, учитывая, что в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, нет лифтового оборудования, крыш из наплавляемых материалов, панельных фасадов, из действующего постановления администрации области исключаются ненужные позиции.

Таким образом, для организации капитального ремонта домов, относящихся к объектам культурного наследия, которые включены в Региональную программу капитального ремонта на 2014 - 2043 годы, необходимо принятие нормативного акта, устанавливающего предельную стоимость работ по капитальному ремонту указанных многоквартирных домов.

Указанный проект прошел правовую экспертизу в прокуратуре Псковской области и получил положительное заключение.

По рекомендации Минстроя для определения размера предельной стоимости рекомендовано использовать типологию домов, расположенных в конкретном регионе. При этом документ включает в себя отдельную типологию для многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. То есть указанные в проекте размеры предельной стоимости будут пересмотрены до 1 декабря 2017 года.

Вице-губернатор Александр Кузнецов подчеркнул, что стоимость капремонта объектов культурного наследия действительно выше, но она непременно будет подтверждена госэкспертизой.

Источник: Псковская Лента Новостей