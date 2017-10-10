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Приход Троицкого собора оштрафован на 100 тысяч рублей за ненадлежащее содержание дома на ул. Л. Поземского, 45

10.10.2017 11:20 ПЛН, Псков

Псковский областной суд оставил в силе постановление Псковского городского суда от 17 августа по делу местной религиозной организации православного прихода Троицкого собора об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в областном суде, из материалов дела следует, что местная религиозная организация является на основании договора безвозмездного бессрочного пользования от 2005 года правообладателем объекта культурного наследия регионального значения - памятника истории и культуры «Дом жилой» (1936 г., ул. Л. Поземского, 45), который находится в аварийном состоянии. При этом религиозная организация нарушила требования положений ст. 47.3 и 47.6 федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», а также ряд пунктов охранного обязательства, принятого в 2006 году, и условий охранного обязательства, утвержденных в 2015 году. В частности, эти нарушения выразились в необеспечении сохранности дома и его содержании в благоустроенном состоянии, а также в непроведении своевременных работ по текущему ремонту, содержанию и консервации объекта.

По итогам выездной проверки, проведенной в мае 2017 года, Госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия установил, что дом на Л. Поземского, 45 фактически находится в разрушенном состоянии - сохранились только фундаменты юго-западного и юго-восточного фасадов в уровне первого этажа. Кровля, включая стропила, обрешетку, водосточные желоба, стены северо-восточного и северо-западного фасадов, архитектурная композиция, декор фасадов и пристройка утрачены. Сохранившиеся фрагменты стен и руинированные фрагменты дома заросли самосевом и кустарниками. Подвальные помещения и территория памятника завалены мусором, сухими листьями, обломками веток и поваленных деревьев.

За допущенные нарушения городской суд наложил на правообладателя объекта культурного наследия штраф в размере 100 тыс. рублей. Областной суд, изучив материалы дела и заслушав защитника местной религиозной организации, оставил решение городского суда в силе, не найдя оснований для его отмены. Судья констатировал, что длительное неисполнение приходом Троицкого собора условий охранного обязательства привело к значительному разрушению памятника (дома), ставит под угрозу его существование, в связи с чем совершенное административное правонарушение нельзя считать охарактеризовать как малозначительное.

С учетом положения ч. 3.3 ст. 4.1 КоаП РФ местной религиозной организации назначено минимально возможное наказание. На основании вышеизложенного судья областного суда вынес решение оставить постановление городского суда без изменения, а жалобу представителя местной религиозной организации - без удовлетворения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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