Яндекс представляет голосового помощника, с которым можно разговаривать, как с человеком

Яндекс представляет Алису - первого в мире голосового помощника, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. Алиса создана для того, чтобы помогать людям решать повседневные задачи: она может найти информацию в интернете, подсказать, где поужинать, какая завтра погода и многое другое, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

С Алисой можно разговаривать так же, как с человеком: она поймёт. Например, у неё можно спросить: «Где поблизости выпить кофе?» - а не диктовать что-то вроде «кофейня улица космонавтов». Алиса заглянет в Яндекс.Справочник и предложит подходящее место. А в ответ на «Отлично, а как туда пройти?» - даст ссылку на уже построенный маршрут в Яндекс.Картах.

Благодаря нейронной сети, обученной на огромном массиве текстов, Алиса не растеряется, если с ней просто поболтать. Она распознаёт и умеет обрабатывать неполные фразы и вопросы, учитывает контекст сказанного и даже способна импровизировать. Алиса не просто голосовой помощник, она - персонаж, с характером, запасом смешных историй и чувством юмора.

«Мы хотели, чтобы Алиса говорила с людьми на их языке, а не приучала к своему, как это делали компьютерные интерфейсы в прошлом, - рассказывает Денис Филиппов, руководитель направления речевых технологий Яндекса. - Для этого в первую очередь необходимо, чтобы она понимала настоящую человеческую речь, а не только идеально произнесённые запросы. Это было одним из приоритетов при разработке Алисы, и сейчас, согласно нашим измерениям, она - лучшая из голосовых помощников по распознаванию русской речи. По метрике WER Алиса распознаёт речь с точностью, близкой к человеческой».

Распознавать речь, определять значение сказанного и синтезировать голос, чтобы произнести ответ, Алиса умеет благодаря речевым технологиям SpeechKit. Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. Кстати, именно её голосом разговаривает операционная система Саманта из фильма «Она» Спайка Джонза. Алису обучали на записях Шитовой, благодаря нейросети, которая склеивает звуки в слова и подбирает интонацию, речь Алисы получилась живой и естественной.

Алиса умеет работать с несколькими сервисами Яндекса, в том числе с Поиском, Картами, Музыкой и Погодой. Со временем она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше - например, посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать Алисе доступ к своим сервисам, а запускать сторонние приложения она уже умеет - можно попросить её открыть Инстаграм или ВКонтакте.

Поговорить с Алисой можно в приложении Яндекс и бета-версии Голосового помощника для Windows. В скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах Яндекса.

Источник: Псковская Лента Новостей