В среду в Псковской области прогнозируют дожди и до +10 градусов

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 11 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди.
Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: ночью +2…+7, днем +5…+10 градусов. Атмосферное давление низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.
Источник: Псковская Лента Новостей