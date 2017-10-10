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В среду в Псковской области прогнозируют дожди и до +10 градусов

10.10.2017 18:01 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 11 октября, на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие дожди.

Ветер юго-западных направлений 5-10 м/сек. Температура по области: ночью +2…+7, днем +5…+10 градусов. Атмосферное давление низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшения обстановки не прогнозируется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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