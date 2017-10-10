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Комитет по охране здоровья Госдумы поддержал внесенный правительством законопроект о запрете порошкового алкоголя

10.10.2017 11:47 ПЛН, Псков

Комитет Госдумы по охране здоровья во вторник рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, запрещающий оборот и производство порошкового алкоголя.

Соответствующий проект закона внесло на рассмотрение нижней палаты парламента РФ правительство РФ.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что «в настоящее время в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток».

В РФ не проводились исследования по безопасности использования в питании населения такого вида продукции, также говорится в пояснительной записке.

При этом сообщается, что экспертиза данных зарубежной научной литературы показала, что токсиколого-гигиенические исследования этого вида продукции в мире также не проводились.

«Данная продукция не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза, а также согласно официальным данным "Бюро по торговле и налогам по алкоголю и табаку (Alcohol Tobacco Tax and Trade Bureau)" в США этот вид продукции разрешен для реализации только в отдельных штатах», - отметили разработчики.

Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей, указывается в проекте закона.

Также «дозировка и способ употребления гранул порошкообразной спиртосодержащей продукции могут быть изменены потребителем вне зависимости от рекомендаций изготовителя, например, возможно употребление ее в сухом виде, изменение дозировки при разбавлении водой, вдыхание и другое».

В связи с этим порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека, говорится в законопроекте.

Указанный законопроект вводит запрет на производство и оборот данной продукции, что является обоснованным до проведения официальных независимых исследований данного вещества.

Также комитет Госдумы по охране здоровья в качестве соисполнителя во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект-спутник к данной инициативе - о введении штрафов за производство или оборот порошкового алкоголя.

Так, производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции предлагается наказывать административным штрафом на граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей.

Должностных лиц предлагается наказывать штрафом от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Под порошкообразной спиртосодержащей продукцией понимается «пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своём составе этиловый спирт».

Источник: Псковская Лента Новостей



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