На сегодня под петицией об индексации окладов бюджетников Псковской области собрано 6700 подписей

6700 подписей собрали профсоюзные активисты под петицией в поддержку требований Псковского областного совета профессиональных союзов по вопросу индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области в 2017 и 2018 годах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, таким образом, за последнюю неделю к требованиям, отраженным в петиции, присоединились еще 416 человек.

Напомним, что сбор подписей под петицией был начат 30 августа 2017 года. В петиции отмечается, что на протяжении 2016 года и в 2017 году профсоюзы области неоднократно обращались к Андрею Турчаку по вопросу необходимости проведения индексации должностных окладов работников бюджетной сферы. Базовые требования профсоюзов сводились к тому, чтобы индексация была проведена не менее чем на совокупный индекс инфляции за 2 года. В 2016 году индексация окладов работников бюджетной сферы проведена не была. В 2017 году деньги нашлись только на то, чтобы проиндексировать должностные оклады на 2,0 процента с 1 октября 2017 года.

В связи с этим профсоюзный актив предлагает губернатору Псковской области Андрею Турчаку принять меры по обеспечению проведения индексации должностных окладов работников бюджетной сферы с 1 октября 2017 года на 2,0 процента, а в 2018 году – в три этапа: с 1 января 2018 года – на 1,8 процента (недоиндексированная часть 2017 года); с 1 июля 2018 года – на 2,0 процента; с 1 октября 2018 года – на 2,0 процента.

Добавим, что вопрос об индексации заработной платы работников бюджетной сферы в Псковской области в 2018 году значится в повестке дня заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое, по предварительной информации, должно состояться на следующей неделе.

Источник: Псковская Лента Новостей