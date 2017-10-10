Исследование: Кому предлагают самую большую зарплату в Псковской области в октябре

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Псковской области в сентябре. Количество вакансий сократилось на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года. Вход резюме год к году, напротив, увеличился на 8%. Для сравнения: прирост резюме в сентябре 2016 года к аналогичному месяцу 2015-го составил 13%, вакансий – снизился на 1%.

Летнее сезонное снижение уровня конкуренции сменилось традиционным осенним подъёмом: если в августе уровень hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) составлял 2,4 п., то в сентябре показатель уже равнялся 3,1 п. В прошлом году в данные месяцы также наблюдалось усиление конкуренции, когда hh.индекс вырос с 2,2 п. в августе 2016 года до 2,6 в сентябре. В среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют 3 кандидата при норме в 5-6 резюме на одну вакансию, что говорит о сохраняющемся дефиците кадров в регионе.

Традиционно более серьезная конкурентная обстановка наблюдается в сфере «Государственная служба, НКО», в которой на одну вакансию претендуют в среднем 23 соискателя.

Большую часть рынка вакансий в Псковской области – почти треть от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера «Продажи», второе место по популярности у работодателей в этом месяце заняла профобласть «Рабочий персонал» - 17% от всех предложений в регионе. Чуть меньше доля у сфер «Начало карьеры, студенты» (13%) и «Производство» (15%). Пятерку лидеров по количеству вакансий замыкает банковский сектор (12%), который ранее стабильно занимал вторую позицию по популярности.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в сентябре 2017 года в Псковской области вырос по сравнению с августовским показателем и составил 32 тыс. рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области в начале октября – «Руководитель отдела продаж» с зарплатой от 100 000 до 120 000 рублей.

Топ-5 актуальных вакансий октября с самой большой зарплатой в Псковской области *:

* При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

В ходе исследования было проанализировано 1 143 вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 по 30 сентября 2017 года.

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Источник: Псковская Лента Новостей