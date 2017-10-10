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Исследование: Кому предлагают самую большую зарплату в Псковской области в октябре

10.10.2017 12:26 ПЛН, Псков

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Псковской области в сентябре. Количество вакансий сократилось на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года. Вход резюме год к году, напротив, увеличился на 8%. Для сравнения: прирост резюме в сентябре 2016 года к аналогичному месяцу 2015-го составил 13%, вакансий – снизился на 1%.

Летнее сезонное снижение уровня конкуренции сменилось традиционным осенним подъёмом: если в августе уровень hh.индекса (количество резюме на одну вакансию) составлял 2,4 п., то в сентябре показатель уже равнялся 3,1 п. В прошлом году в данные месяцы также наблюдалось усиление конкуренции, когда hh.индекс вырос с 2,2 п. в августе 2016 года до 2,6 в сентябре. В среднем на одно вакантное место в Псковской области претендуют 3 кандидата при норме в 5-6 резюме на одну вакансию, что говорит о сохраняющемся дефиците кадров в регионе.

Традиционно более серьезная конкурентная обстановка наблюдается в сфере «Государственная служба, НКО», в которой на одну вакансию претендуют в среднем 23 соискателя.

Большую часть рынка вакансий в Псковской области – почти треть от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера «Продажи», второе место по популярности у работодателей в этом месяце заняла профобласть «Рабочий персонал» - 17% от всех предложений в регионе. Чуть меньше доля у сфер «Начало карьеры, студенты» (13%) и «Производство» (15%). Пятерку лидеров по количеству вакансий замыкает банковский сектор (12%), который ранее стабильно занимал вторую позицию по популярности.

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в сентябре 2017 года в Псковской области вырос по сравнению с августовским показателем и составил 32 тыс. рублей.

Самая высокооплачиваемая вакансия в Псковской области в начале октября – «Руководитель отдела продаж» с зарплатой от 100 000 до 120 000 рублей.

Топ-5 актуальных вакансий октября с самой большой зарплатой в Псковской области *:

Должность

Проф. область

Размер предлагаемой заработной платы

Руководитель отдела продаж

Продажи

От 100 000 до 120 000 руб.

Главный зоотехник

Производство

От 80 000 до 100 000 руб.

Директор магазина

Продажи

От 55 000 до 90 000 руб.

Водитель-экспедитор (доставка товаров до торговых объектов)

Транспорт, логистика

От 68 000 до 72 000 руб.

Антикризисный менеджер (директор)

Производство

От 60 000 руб.

*При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

В ходе исследования было проанализировано 1 143 вакансии, созданные на портале hh.ru работодателями в Псковской области в период с 1 по 30 сентября 2017 года.

Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования, ссылка на источник (для электронных изданий – гиперссылка на hh.ru) обязательна.

Источник: Псковская Лента Новостей



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