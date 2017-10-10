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В России около 3,5 тысяч школ, где туалеты находятся на улице - Васильева

10.10.2017 12:29 ПЛН, Псков

На территории РФ находятся 3,4 тысячи сельских школ, где ученикам приходится пользоваться туалетами на улице, заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

«К глубочайшему моему сожалению, у нас 3 тысячи 400 школ, где туалеты находятся на улице. Поэтому наша главная задача и, уважаемые сенаторы, я думаю, с вашей помощью, потихонечку решать эти вопросы»,- сообщила О.Васильева, отвечая на заявления сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, которая попросила обратить внимание на то, что в большинстве сельских и районных школ региона нет тёплых туалетов, пишет «Интерфакс».

«Когда мы слышим о технологическом прорыве в образовании, компьютеризации всех классов, вопрос здоровья детей, которые учатся в таких условиях, он выходит всё-таки на первое место. Я очень хочу вас попросить обратить внимание на этот крайне тяжёлый регион», - сказала тувинский сенатор, обращаясь к О.Васильевой.

Министр рассказала, что после открытия лицея в Кызыле в начале учебного года как раз побывала в сельской школе в Туве, построенной в 1956 года, где туалет находится на улице.

«У нас есть порядка 2 тысяч школ, в которых подпирают доски стены, потому что они просто расходятся. Мы потихонечку, как можем быстро строим, и все те вопросы, о которых вы говорите, мы знаем и переживаем», - добавила министр О.Васильева.

Источник: Псковская Лента Новостей



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