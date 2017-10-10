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День открытых дверей пройдет в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ 28 октября

10.10.2017 13:05 ПЛН, Псков

28 октября в 13.00 в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» состоится День открытых дверей.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, указанное мероприятие будет проводиться по адресу: Санкт-Петербург, 11-ая линия Васильевского острова, д. 18 литера А, ауд. 204, ближайшая станция метро «Василеостровская». 
 
В связи с чем, предлагается лицам, рассматривающим возможность обучения в академии, а также их законным представителям принять участие в Дне открытых дверей.
 
В рамках Дня открытых дверей абитуриенты и их родители смогут встретится с руководством академии, задать все интересующие вопросы по поводу поступления, обучения и последующего трудоустройства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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