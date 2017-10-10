До 30 октября политические партии должны сдать в региональный избирком сведения о поступлении и расходовании средств за 3 квартал

Избирательная комиссия Псковской области напоминает, срок сдачи сведений о поступлении и расходовании средств регионального отделения политической партии, иного зарегистрированного структурного подразделения политической партии в соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» за III квартал 2017 года до 30 октября 2017 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избиркоме, форма сведений о поступлении и расходовании средств утверждена Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 163/1079-4.

Напомним, что нарушение порядка или срока представления сведений о поступлении и расходовании средств регионального отделения политической партии попадает под действие статьи 5.64 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Добавим, что по результатам мониторинга деятельности региональных отделений политических партий в 2016 году, за нарушение сроков представления сведений о поступлении и расходовании средств семи региональным отделениям политических партий направлены уведомления о необходимости прибыть в Избирательную комиссию Псковской области для составления протокола об административном правонарушении по статье 5.64 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В 1 квартале 2017 года одно региональное отделение политической партии нарушило срок представления финансовой отчетности. В соответствии с решением Избирательной комиссии Псковской области составлен протокол об административном правонарушении. Дело рассмотрено в мировом суде и принято решение о наказании руководителя отделения политической партии.

Источник: Псковская Лента Новостей