Малахов станет ведущим нового шоу на телеканале «Россия 1»

Телеканал «Россия 1» сообщил о запуске нового игрового шоу «Стена», ведущим которого станет Андрей Малахов. Об этом сообщается на сайте канала, пишет «Лента».

По сценарию шоу, участники будут отвечать на вопросы из разных областей знаний, а награда будет определяться случайным образом - шар с верха стены будет падать в произвольную ячейку с различным номиналом, от 100 рублей до 5 миллионов. Если игрок дал неправильный ответ, то аналогичным образом определяется сумма, которая будет списана с его баланса.

Первый выпуск проекта состоится 22 октября.

Как пишут «Известия», шоу выходит более чем в десятке стран мира. В нем принимают участие обыкновенные люди, совершившие необыкновенные поступки. Например, героем одной из первых передач станет Алексей Алешин. Мужчина спас девушку, которая упала на рельсы московского метро.

В августе Малахов покинул Первый канал, на котором работал с 1992 года. С 2001-го он вел на нем ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». Ведущий перешел на канал «Россия 1», у него свое ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Источник: Псковская Лента Новостей