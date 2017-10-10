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Межведомственная комиссия оценила готовность оперативного персонала «Псковэнерго» к зиме

10.10.2017 17:13 ПЛН, Псков

С понедельника в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» работает межведомственная комиссия, которая оценивает готовность электросетевого хозяйства и персонала предприятия к зиме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, сегодня члены комиссии наблюдали за проведением общесетевой противоаварийной тренировки.
 
 
В ходе ее проведения моделировался разрыв транзита 110 кВ Псков-Плюсса-Луга с погашением пяти подстанций 110 кВ «Струги Красные», «Новоселье», «Северная», «Кебь» и «Крипецы». Параллельно в областном центре происходит ситуация в сетях 10-0,4 кВ, при которой аварийно прерывается электроснабжение котельной, а также других социально-значимых объектов и населения Завеличья в районе Рижского проспекта - улицы Коммунальной.
 
 
Помимо восстановления диспетчерами Северных электрических сетей и Центра управления сетями нормальной схемы в сети 110 кВ, перед участниками противоаварийной тренировки была поставлена задача в кратчайшие сроки подключить ответственных потребителей в Пскове с помощью передвижного резервного источника электроснабжения. В ходе проведения практической части тренировки комиссия имела возможность оценить техническую грамотность и слаженность действий оперативного персонала «Псковэнерго». Для доставки и подключения дизель-генератора к котельной энергетикам потребовалось чуть более часа. Как подчеркнул представитель Псковских тепловых сетей, в реальности при сильном морозе за это время система отопления не успела бы разморозиться.
 
Олег Иванов, главный инспектор Регионального управления технадзора Северо-Запада отметил: «Участники тренировки показали слаженную работу в практических действиях. При этом устранены все замечания и недочеты, выявленные в ходе предыдущей инспекции».
 
 
По результатам противоаварийной тренировки, которая является обязательным мероприятием проверки российских электросетевых компаний, комиссия вынесла  положительную оценку готовности оперативного персонала «Псковэнерго» к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур.
 
Работу комиссии с участием представителей Северо-Западного управления Ростехнадзора, Регионального управления технического надзора Северо-Запада, ГУ МЧС России по Псковской области и АО «Системный оператор ЕЭС» возглавляет заместитель главного инженера по эксплуатации МРСК Северо-Запада Виктор Абаимов. В своей деятельности комиссия руководствуется «Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП», утвержденным комиссией правительства РФ по обеспечению безопасности электроснабжения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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