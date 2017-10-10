Псковский клуб ветеранов-педагогов «Учитель» отметил 40-летие

Сегодня, 10 октября, псковский клуб ветеранов педагогического труда «Учитель» отметил 40-летие своей деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в мероприятии приняли участие начальник отдела региональной политики управления образования Псковской области Нина Яникова, заместитель главы города Пскова Елена Полонская, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, педагогические работники, а также творческие коллективы Дома детского творчества.

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом, Нина Яникова поблагодарила членов клуба за их нелегкий труд учителя и зачитала приветственный адрес от первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. «Вы не просто педагоги и ветераны педагогического труда, вы - настоящие Учителя с большой буквы! Вы являетесь элитой педагогического сообщества нашего города, именно на вас равняются коллеги и у вас учатся молодые специалисты», - отметила Нина Яникова.

Елена Полонская подчеркнула значимость клуба «Учитель» для Пскова, а Наталья Горбачева поблагодарила педагогов-ветеранов за преданность профессии и пожелала им здоровья, счастья, радости, благополучия и долгих лет жизни.

Мероприятие продолжилось в неформальной обстановке за столом с чаем, сладостями и пирогами собственной выпечки.

Напомним, клуб «Учитель», днем рождения которого считается октябрь 1977 года, существует на общественных началах. Его активисты регулярно проводят литературные встречи со школьниками, организуют культурные мероприятия, поздравляют юбиляров, встречаются с социальными работниками, отмечают праздники, посещают городские мероприятия и концерты. Самому пожилому участнику клуба исполнилось 92 года.

Источник: Псковская Лента Новостей