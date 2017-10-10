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По двум общественным территориям в Овсище поданы заявки в программу «Формирование комфортной городской среды»

10.10.2017 17:29 ПЛН, Псков

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков подал заявки по двум общественным территориям Овсище в программу «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», пакет документов был предоставлен в полном объеме в Управление городского хозяйства администрации города Пскова. 
 
Так, Григорий Стороненков от имени жителей предлагает проект благоустройства сквера у дома №14 по улице Технической. В поддержку проекта собрано более 200 подписей жителей микрорайона. Еще 272 жителя Овсище подписали проект благоустройства пешеходной дорожки к школе №3. Он предполагает организацию безопасного движения школьников и воспитанников дошкольного отделения.
 
Григорий Стороненков также сообщил, что на стадии формирования находится заявка по благоустройству парковой зоны вдоль улицы Чудской. Напомним, предложение создать благоустроенную парковую зоны, отвечающую всем нормам доступности для инвалидов, вдоль улицы Чудской было озвучено 18 августа в ходе выездного совещания в Овсище.
 
В Управлении городского хозяйства отметили, что заявки на благоустройство общественных территорий продолжают поступать. Срок подачи заявок - до конца октября. Всего на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на данный момент претендует 27 заявок, из них 3 - общественные пространства.

Источник: Псковская Лента Новостей



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