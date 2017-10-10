В Псковской области приостановлена продажа 19 партий сигарет

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области в 3 квартале 2017 года продолжалось исполнение функций по надзору в отношении субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную продажу табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, надзорные мероприятия за соблюдением установленных требований при реализации табачной продукции за 9 месяцев 2017 года осуществлены в отношении 44 субъектов предпринимательской деятельности, проверки проведены на 69 объектах, количество объектов с выявленными нарушениями составило 32% от общего объема проверенных. В ходе контрольно-надзорных мероприятий проинспектировано 15 тысяч 823 пачки табачной продукции, в том числе 2 тысячи 704 пачки импортной продукции. В ходе проверок выявлены 25 фактов нарушений:

• не размещены знаки о запрете курения для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено;

• курение в неустановленных местах;

• несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией;

• спонсорство табака либо стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий и (или) потребления табака.

• реализация табачной продукции без специальных акцизных марок Российской Федерации.

Составлено 22 протокола об административных правонарушениях, из них по ст.6.24 – 3 протокола, по ст.6.25 КоАП РФ – 7 протоколов, по ст.14.53 КоАП РФ – 8 протоколов, по ч.1 ст.14.3.1 – 1 протокол, по ст.15.12 ч.4 КоАП РФ – 3 протокола. Наложены штрафы на сумму 135 тысяч 500 рублей, в том числе на юридическое лицо - на сумму 60 тысяч рублей, на должностных лиц - на сумму 71 тысяча рублей, на граждан - 4,5 тысяч рублей.

Приостановлена реализация 19 партий в количестве 1138 пачек табачной продукции без маркировки специальными акцизными марками Российской Федерации, материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

Источник: Псковская Лента Новостей