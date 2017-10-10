Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Сделай подарок любимой учительнице Фит-модель Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Аренда 27 сентября Будь в форме-7 Секция баскетбола Ниже не будет! Козловский о кредитной политике «Охота на свалки» Лучшая интерьерная печать в Пскове «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей
Общественность Пскова обеспокоена судьбой Дома Кузнецова на ул. Воровского, 9

Общественность Пскова обеспокоена судьбой Дома Кузнецова на ул. Воровского, 9

Общественность города Пскова обеспокоена судьбой дома №9 по улице Воровского. Как выяснилось, у дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, появился новый владелец - ООО «АС...40



Ремонт дворов в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить 1 ноября

10.10.2017 17:53 ПЛН, Псков

Ремонт дворов в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить 1 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», об этом шла речь на рабочем совещании, которое прошло накануне под председательством исполняющего полномочия главы администрации Пскова Игоря Калашникова, где также были рассмотрены вопросы промежуточных итогов ремонта дворов.
 
На данный момент работы начаты на всех территориях. Из них по шести дворам и двум общественным территориям ведется подготовка к началу благоустройства в четырех дворах и двух общественных территориях произведен демонтаж старого асфальта, установлен новый бордюрный камень, ведется подготовка основания дорожного полотна под асфальтирование.
 
Исполняющий полномочия главы администрации Пскова поручил Управлению городского хозяйства обеспечить сроки завершения работ по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». До 20 октября должно быть завершено благоустройство по адресам: ул. Р. Люксембург, 23; ул. Киселева, 18; ул. Коммунальная, 42; ул. Я. Райниса, 82. Не позднее 23 октября работы должны быть закончены на ул. Л. Поземского, 83, 85, 87, 89; на улице Народной, 39 и ул. Генерала Маргелова, 11 - до 25 октября. В остальных дворах и 4-х общественных территориях благоустройство должно быть завершено до 1 ноября.
 
Напомним, в этом году в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются 13 дворовых и четыре общественные территории.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31