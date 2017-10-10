Ремонт дворов в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить 1 ноября

Ремонт дворов в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» планируется завершить 1 ноября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», об этом шла речь на рабочем совещании, которое прошло накануне под председательством исполняющего полномочия главы администрации Пскова Игоря Калашникова, где также были рассмотрены вопросы промежуточных итогов ремонта дворов.

На данный момент работы начаты на всех территориях. Из них по шести дворам и двум общественным территориям ведется подготовка к началу благоустройства в четырех дворах и двух общественных территориях произведен демонтаж старого асфальта, установлен новый бордюрный камень, ведется подготовка основания дорожного полотна под асфальтирование.

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова поручил Управлению городского хозяйства обеспечить сроки завершения работ по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». До 20 октября должно быть завершено благоустройство по адресам: ул. Р. Люксембург, 23; ул. Киселева, 18; ул. Коммунальная, 42; ул. Я. Райниса, 82. Не позднее 23 октября работы должны быть закончены на ул. Л. Поземского, 83, 85, 87, 89; на улице Народной, 39 и ул. Генерала Маргелова, 11 - до 25 октября. В остальных дворах и 4-х общественных территориях благоустройство должно быть завершено до 1 ноября.

Напомним, в этом году в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются 13 дворовых и четыре общественные территории.

Источник: Псковская Лента Новостей