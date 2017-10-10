Андрей Турчак провел очередное координационное совещание по обеспечению правопорядка

Во вторник, 10 октября, в администрации Псковской области состоялось очередное координационное совещание по обеспечению правопорядка под председательством губернатора Псковской области Андрея Турчака. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основное внимание участники совещания уделили вопросам профилактики правонарушений в подростково-молодежной среде и в отношении несовершеннолетних.

Начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Сергей Ащеулов отметил, что в регионе проводится широкий комплекс мероприятий, направленных на предотвращение совершения преступлений в подростковой среде и в отношении несовершеннолетних, и работа носит межведомственный характер. В сентябре была проведена операция, направленная на выявления правонарушений в отношении подростков. В результате было выявлено почти 230 административных правонарушений, совершенных родителями в отношении своих детей. Кроме того, проведено 125 рейдов и 60 проверок несовершеннолетних, стоящих на профилактических учетах. В результате выявлено более 170 правонарушений.

На особом контроле правоохранителей - профилактика особо тяжких преступлений, нарушений против половой неприкосновенности подростков и фактов жестокого обращения с детьми. Также идет активная работа по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность. По линии УФСИН идет работа с подростками по предупреждению повторных преступлений и оздоровлению социальной среды осужденных, добавил начальник областного УФСИН Юрий Лымарь. Важную роль в профилактической работе могут сыграть социальные паспорта семей, уверен начальник Главного государственного управлении социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. На сегодняшний день такие паспорта получили 67 тыс семей из 75 тыс, проживающих в регионе.

Губернатор Андрей Турчак поручил организовать межведомственное информационное взаимодействие, чтобы все заинтересованные структуры имели доступ к социальным паспортам граждан и могли качественно работать с такими семьями. Также Андрей Турчак обратил внимание членов координационного совещания на распространение в последнее время в молодежной среде различных субкультур в сети Интернет, особенно криминальной направленности. Он поручил о усилить межведомственное взаимодействие в части выявления ресурсов, пропагандирующих преступное поведение среди подростков, а также наладить работу с Роскомнадзором по блокировке таких ресурсов.

Участники совещания также обсудили вопрос эффективности контроля за оборотом лекарственных средств и медицинских изделий. Как рассказал руководитель управления Росздравнадзора по Псковской области Владимир Лежин, с начала этого года было проведено 19 проверок юридических лиц по соблюдению требований перевозки, хранения, отпуска и уничтожения лекарственных средств. По результатам проверок было выдано 7 предписаний и четыре юрлица привлечены к административной ответственности. На сегодняшний день все организации устранили нарушения, отметил он.

Для выявления фактов незаконной продажи лекарственных средств ведется ежедневный мониторинг сети Интернет, рассказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов. При обнаружении таких ресурсов они направляются в Роскомнадзор для их блокировки.

Губернатор поблагодарил ответственные ведомства за работу и поручил не сбавлять градус взаимодействия.

Источник: Псковская Лента Новостей