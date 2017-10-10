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Ольга Голодец назвала самые популярные профессии среди молодежи

10.10.2017 21:24 ПЛН, Псков

Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, какие профессии входят в топ-5 самых популярных специальностей у студентов российских колледжей.

«Среди наиболее популярных - профессии повара, кондитера, автомеханика, строительные специальности очень востребованы и, конечно, IT-технологии», - заявила Голодец на пресс-конференции в преддверии чемпионата WorldSkills в Абу‐Даби (ОАЭ). Слова вице-премьера приводит телеканал «360», пишут «Известия».

При этом политик подчеркнула, что в ряде учебных заведений конкурс на обучение повара достигал 13 человек на место.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что, выступая в рамках деловой программы национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia в июне 2017 года, Ольга Голодец рассказала журналистам о своих навыках шитья, ремонта телефонов и даже машин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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