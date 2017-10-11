Роскомнадзор навсегда удалит портал RuTracker из поисковых систем

Общество
Игорь Иванов: Большая часть ресурсоснабжающих организаций Псковской области не исполняет федеральное отраслевое тарифное соглашение
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Роскомнадзор разошлет поисковым системам требования удалить из результатов выдачи навечно заблокированные сайты. В это число попал и торрент-трекер RuTracker.org.
По данным экспертов по кибербезопасности, 70% новых пользователей приходят на пиратские ресурсы именно из поисковиков.
Как стало известно «Известиям», из поисковых систем, которые функционируют в РФ, этот сайт удалил только Mail.Ru, в то время как на сервисах «Яндекс», Google, Bing и «Спутник» можно найти ссылки на данный портал.
Источник: Псковская Лента Новостей