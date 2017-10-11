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Роскомнадзор навсегда удалит портал RuTracker из поисковых систем

11.10.2017 08:15 ПЛН, Псков

Роскомнадзор разошлет поисковым системам требования удалить из результатов выдачи навечно заблокированные сайты. В это число попал и торрент-трекер RuTracker.org.

По данным экспертов по кибербезопасности, 70% новых пользователей приходят на пиратские ресурсы именно из поисковиков.

Как стало известно «Известиям», из поисковых систем, которые функционируют в РФ, этот сайт удалил только Mail.Ru, в то время как на сервисах «Яндекс», Google, Bing и «Спутник» можно найти ссылки на данный портал.

Источник: Псковская Лента Новостей



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