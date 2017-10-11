Разработан проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детского питания

НИИ хлебопекарной промышленности впервые разработал проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детского питания. Документ определяет требования по содержанию белков, жиров, углеводов и массовой доли соли в продукции, пишет в среду газета «Известия».

Так, согласно проекту ГОСТа, в хлебобулочных изделиях для детей массовая доля соли должна будет составлять не более 0,5%, что в три раза меньше, чем в обычной хлебобулочной продукции.

Как отметили в НИИ, новые требования не будут распространяться на продукцию пониженной влажности (баранки, хлебные палочки, гренки), а также изделия длительного хранения (сухари, сушки).

«Раньше такого национального стандарта в нашей стране не было. Но хлебопекарные предприятия самостоятельно разрабатывали технические документы на продукцию, предназначенную для детей», - пояснили в Научно-исследовательском институте.

Источник: Псковская Лента Новостей