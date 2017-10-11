Разработан проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детского питания

Общество
Игорь Иванов: Большая часть ресурсоснабжающих организаций Псковской области не исполняет федеральное отраслевое тарифное соглашение
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
НИИ хлебопекарной промышленности впервые разработал проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детского питания. Документ определяет требования по содержанию белков, жиров, углеводов и массовой доли соли в продукции, пишет в среду газета «Известия».
Так, согласно проекту ГОСТа, в хлебобулочных изделиях для детей массовая доля соли должна будет составлять не более 0,5%, что в три раза меньше, чем в обычной хлебобулочной продукции.
Как отметили в НИИ, новые требования не будут распространяться на продукцию пониженной влажности (баранки, хлебные палочки, гренки), а также изделия длительного хранения (сухари, сушки).
«Раньше такого национального стандарта в нашей стране не было. Но хлебопекарные предприятия самостоятельно разрабатывали технические документы на продукцию, предназначенную для детей», - пояснили в Научно-исследовательском институте.
Источник: Псковская Лента Новостей