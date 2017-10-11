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Разработан проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детского питания

11.10.2017 08:19 ПЛН, Псков

НИИ хлебопекарной промышленности впервые разработал проект ГОСТа на хлебобулочные изделия для детского питания. Документ определяет требования по содержанию белков, жиров, углеводов и массовой доли соли в продукции, пишет в среду газета «Известия».

Так, согласно проекту ГОСТа, в хлебобулочных изделиях для детей массовая доля соли должна будет составлять не более 0,5%, что в три раза меньше, чем в обычной хлебобулочной продукции.

Как отметили в НИИ, новые требования не будут распространяться на продукцию пониженной влажности (баранки, хлебные палочки, гренки), а также изделия длительного хранения (сухари, сушки).

 «Раньше такого национального стандарта в нашей стране не было. Но хлебопекарные предприятия самостоятельно разрабатывали технические документы на продукцию, предназначенную для детей», - пояснили в Научно-исследовательском институте.

Источник: Псковская Лента Новостей



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