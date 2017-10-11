Передовой отряд десантников из Пскова и Витебска захватил аэродром условного противника

В ходе российско-белорусских совместных учений передовой отряд в количестве 300 десантников Псковского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Витебского соединения сил специальных операций (ССО) Белоруссии десантировался на незнакомую площадку приземления в Псковской области.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, осуществив сбор, десантники из Белоруссии разгромили несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника и заняли ключевые элементы полевого аэродрома. Российские десантники, проведя успешную атаку, захватили находящуюся в непосредственной близости от аэродрома базу снабжения.

При выполнении дальнейшей задачи совместными действиями витебские и псковские десантники уничтожили подходящие резервы условного противника и, захватив аэродром, обеспечили беспрепятственную высадку главных сил.

В ходе учения военнослужащие уничтожили ДРГ условного противника, находящиеся в районе действий.

Десантирование парашютным способом передовых подразделений и основных сил десанта выполнялось в сложных погодных условиях с высоты 800 метров. В целом десантирование осуществляло около 1000 военнослужащих ВДВ России и ССО Белоруссии.

Выброска проводилась из самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 на площадку приземления Кислово в Псковской области. В ходе десантирования российские военнослужащие применяли парашютные системы Д-10, а белорусские – Д-6 серии 4.

Выполнив задачу десантники ССО Белоруссии осуществили марш в район станции Владимирский лагерь (Псковская область) для проведения дальнейших маневренных действий. Подразделения ВДВ России, проведя разведку ближайших дорог, выдвинулись в район полигона Струги Красные.

В районе предстоящих действий десантники планируют отрезать пути к отходу сил условного противника и, заманив их в ловушку, уничтожить его артиллерийским огнем самоходных орудий ВДВ России «Нона-С» и минометов, стоящих на вооружении подразделений ССО Белоруссии.

Источник: Псковская Лента Новостей