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Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН перешли на зимнюю форму одежды

11.10.2017 09:31 ПЛН, Псков

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялись строевые смотры личного состава в связи с переходом на зимнюю форму одежды. 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе, первыми строевой смотр прошли курсанты Псковского филиала академии. Потом на плац вышли сотрудники образовательной организации.
 
 
Проверяющие оценивали качество подготовки обмундирования, наличие знаков различия, служебных удостоверений и жетонов у постоянного и переменного состава.
 
 
Отметим, что в соответствии с ведомственными требованиями строевые смотры проводятся два раза в год при переходе на летнюю и зимнюю форму одежды с целью обеспечения выполнения единых требований к внешнему виду сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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