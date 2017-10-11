В октябре работодатели Пскова и Псковского района должны предоставить в ПФР два вида отчетности

Общество
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|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
В октябре работодатели г. Пскова и Псковского района должны отчитаться дважды в Пенсионный фонд Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ПФР в Пскове и Псковском районе, с 2017 года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М. Если раньше ее необходимо было сдавать ежемесячно до 10 числа, то с 2017 года – до 15 числа включительно. Учитывая, что в октябре месяце 15 число выпало на выходной день, то срок сдачи отчета продлен до 16 октября включительно.
Работодателям города и района необходимо представить в управление ПФР сведения за сентябрь о своих сотрудниках по форме СЗВ-М: ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН.
Кроме того, ежеквартально управление ПФР принимают от работодателей реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Срок сдачи реестров - до 20 октября.
Источник: Псковская Лента Новостей