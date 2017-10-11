В октябре работодатели Пскова и Псковского района должны предоставить в ПФР два вида отчетности

В октябре работодатели г. Пскова и Псковского района должны отчитаться дважды в Пенсионный фонд Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ПФР в Пскове и Псковском районе, с 2017 года изменились сроки представления отчетности СЗВ-М. Если раньше ее необходимо было сдавать ежемесячно до 10 числа, то с 2017 года – до 15 числа включительно. Учитывая, что в октябре месяце 15 число выпало на выходной день, то срок сдачи отчета продлен до 16 октября включительно.

Работодателям города и района необходимо представить в управление ПФР сведения за сентябрь о своих сотрудниках по форме СЗВ-М: ФИО, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), ИНН.

Кроме того, ежеквартально управление ПФР принимают от работодателей реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Срок сдачи реестров - до 20 октября.

Источник: Псковская Лента Новостей