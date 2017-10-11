Почти 95 тысяч региональных законов приняты в нарушение федеральных норм

Генеральная прокуратура РФ в первой половине 2017 года выявила в российских регионах и муниципалитетах 94,2 тыс. законов и постановлений, противоречащих федеральным нормам; результаты проверки направлены в министерство экономического развития РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Власти субъектов незаконно снижали расходы на здравоохранение и образование, лишали бюджетников льгот по ЖКХ. В десяти регионах выявлено нецелевое расходование бюджетных средств. Также прокуроры обнаружили срыв сроков выполнения программы развития Крыма и Севастополя», - говорится в публикации.

Как рассказал изданию Куренной, проводившаяся в первой половине 2017 года проверка показала, что «региональные и муниципальные чиновники повсеместно составляют противоречащие федеральному законодательству правовые акты», что приводит к нарушению прав граждан.

«Основными причинами нарушения закона в области нормотворчества остаются недостаточный уровень квалификации, нехватка кадров, динамично развивающееся законодательство и большой объем принимаемых актов. (...) Принятые прокурорами меры в сфере нормотворчества помогли восстановить законные права граждан и юридических лиц», - отметил официальный представитель Генпрокуратуры.

По его словам, министерству экономического развития РФ рекомендовано проконтролировать соблюдение региональными и муниципальными властями федерального законодательства. В Минэкономразвития сообщили, что проанализируют результаты проверки Генпрокуратуры.

Источник: Псковская Лента Новостей