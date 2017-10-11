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«Паленый» алкоголь обнаружили в куньинском магазине

11.10.2017 10:22 ПЛН, Псков

Прокуратура Куньинского района провела проверку исполнения законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в силу требований подпунктов 12, 13 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» розничная продажа алкогольной продукции не допускается без сопроводительных документов, а также без предоставления покупателю документа с наличием на нем штрихового кода, содержащего сведения о факте фиксации информации о розничной продаже алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
 
Вместе с тем в ходе проверки установлено, что ООО «Трек» в магазине «Пирамида» реализовывалась алкогольная продукция со штриховыми кодами, нанесенными на федеральные специальные марки и акцизные марки, сведения о которых отсутствуют в единой государственной информационной системе.
 
Кроме того, отсутствовали документы, удостоверяющие легальность производства и оборота алкогольной продукции – сертификат или декларация о соответствии алкогольной продукции требованиям технических регламентов, справки к товарно-транспортным накладным.
 
Материал проверки направлен прокуратурой района в отделение полиции по Куньинскому району для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота).
 
Рассмотрение материала и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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