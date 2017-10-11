Игорь Иванов: Большая часть ресурсоснабжающих организаций Псковской области не исполняет федеральное отраслевое тарифное соглашение

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов призывает руководителей ресурснабжающих организаций Псковской области привести систему оплаты труда работников в соответствие с отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов напомнил, что действующим отраслевым тарифным соглашением определены минимальные месячные тарифные ставки рабочих первого разряда по организациям жилищно-коммунального хозяйства и порядок ежеквартальной индексации. В организациях коммунального водоснабжения и водоотведения; в организациях коммунального электроснабжения; в организациях по газификации и эксплуатации газового хозяйства; в организациях коммунального теплоснабжения; в организациях по эксплуатации и ремонту дорожно-мостового хозяйства; ремонтно-строительных организациях, осуществляющих капитальный ремонт жилищного фонда, минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда на 1 января 2017 года должна составлять 9526 рублей, на 1 января 2018 года – 9907 рублей, на 1 января 2019 года – 10303 рублей. Для работников мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, мусороперегрузочных станций, полигонов захоронения твердых бытовых отходов; управляющих, подрядных и других организаций, оказывающих другие услуги в ЖКХ, в том числе ремонтные, а также услуги по комплексному обслуживанию зданий и помещений; организаций ритуального обслуживания, в том числе по организации похоронного дела на 1 января 2017 года – 8846 рублей, на 1 января 2018 года - 9200 рублей, на 1 января 2019 года - 9568 рублей. Для работников организаций по механизированной уборке, озеленению, санитарной очистке и благоустройству муниципальных образований; организации банно-прачечного хозяйства на 1 января 2017 года - 8505 рублей, на 1 января 2018 года - 8845 рублей, на 1 января 2019 года - 9199 рублей. Для работников организаций гостиничного хозяйства; организаций, осуществляющих прочие виды деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 1 января 2017 года - 8164 рубля, на 1 января 2018 года - 8490 рублей, на 1 января 2019 года - 8830 рублей.

«К сожалению, в ходе проведенного мониторинга было установлено, что большая часть ресурсоснабжающих организаций Псковской области не исполняет федеральное отраслевое соглашение. Сегодня профсоюз ставит перед собой задачу побудить работодателей в кратчайшие сроки пересмотреть системы оплаты труда и привести ставки первого разряда в соответствии с федеральными нормативами», - заявил председатель областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

Игорь Иванов особо подчеркнул, что справиться с этой задачей можно при условии увеличения численности членов профсоюза. «В этой связи профсоюз работников жизнеобеспечения призывает работников ресурсоснабжающих предприятий, где существуют профсоюзные организации, провести работу по увеличению профсоюзного членства минимум до 50% от числа работающих, так как сегодня это одно из основных условий для законного представительства работников профсоюзом. В организациях, где отсутствуют профсоюзные организации, необходимо рассмотреть вопрос по их созданию. Вместе мы сможем бороться за достойный труд и заработную плату», - отметил Игорь Иванов.

Добавим, что на сегодня Псковская областная организация Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения насчитывает более 2500 членов профсоюза.

Источник: Псковская Лента Новостей