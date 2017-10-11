Сегодня: Среда, 11 Октября    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Балтийский лизинг Автоцентр «Эльва»: Любой автомобиль «КIА» в зачет нового Ford или Skoda - это реально! Сделай подарок любимой учительнице Ниже не будет! Секция баскетбола Аренда Будь в форме-7 Как ответить на «неудобные» вопросы взрослеющей дочери? Козловский о кредитной политике Фит-модель 27 сентября Лучшая интерьерная печать в Пскове «Охота на свалки» «Авентин-Псков» приглашает на День открытых дверей
Общественность Пскова обеспокоена судьбой Дома Кузнецова на ул. Воровского, 9

Общественность Пскова обеспокоена судьбой Дома Кузнецова на ул. Воровского, 9

Общественность города Пскова обеспокоена судьбой дома №9 по улице Воровского. Как выяснилось, у дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, появился новый владелец - ООО «АС...42



Объявлен конкурс на благоустройство центрального парка Порхова

11.10.2017 11:05 ПЛН, Псков

Объявлен электронный аукцион на благоустройство центрального парка в г. Порхов. Соответствующая документация размещена на официальном сайте госзакупок.
 
Начальная (максимальная) цена контракта - 764 478 рублей. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Порховский район» в виде субсидий из федерального и областного бюджетов.
 
В перечень работ по контракту входит валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней, вырезка сухих ветвей, обрезка сучьев, подготовка почвы для устройства газона, утилизация порубочных остатков и другое. 
 
Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2017 года. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Loading...


Голосование

Одобряете ли вы усилия властей по противодействию протестным акциям?












Календарь

«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31