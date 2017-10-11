Госдума разрешила приставам задерживать должников по алиментам

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий судебным приставам задерживать должников по алиментам, передает «Росбалт».
Ранее приставы получили право возбуждать дела в случае неуплаты алиментов. При этом они не могли применить к должнику такие меры воздействия, как доставление и задержание.
«Это создает сложности при оформлении протоколов об административном правонарушении, а также в обеспечении правильного и своевременного рассмотрения дел», - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, судебные приставы, имея сегодня полномочия по задержанию по другим административным делам, вынуждены обращаться за содействием в задержании должников по алиментам к полицейским.
Источник: Псковская Лента Новостей