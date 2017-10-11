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Госдума разрешила приставам задерживать должников по алиментам

11.10.2017 11:25 ПЛН, Псков

Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий судебным приставам задерживать должников по алиментам, передает «Росбалт».

Ранее приставы получили право возбуждать дела в случае неуплаты алиментов. При этом они не могли применить к должнику такие меры воздействия, как доставление и задержание.

«Это создает сложности при оформлении протоколов об административном правонарушении, а также в обеспечении правильного и своевременного рассмотрения дел», - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, судебные приставы, имея сегодня полномочия по задержанию по другим административным делам, вынуждены обращаться за содействием в задержании должников по алиментам к полицейским.

Источник: Псковская Лента Новостей



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