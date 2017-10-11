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Прокуратура сочла приговор экс-заместителю министра культуры РФ Пирумову слишком мягким

11.10.2017 11:56 ПЛН, Псков

Прокуратура посчитала приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову слишком мягким и просит Мосгорсуд изменить его, назначив бывшему высокопоставленному чиновнику пять лет лишения свободы, штраф в размере 1 млн рублей и лишить государственной награды. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, такие требования содержатся в апелляционном представлении прокуратуры на приговор, поступившем в Дорогомиловский суд Москвы.

Напомним, 9 октября Пирумов был приговорен к полутора годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но был отпущен в зале суда, так как этот срок он отбыл в СИЗО во время предварительного следствия и судебного разбирательства.

«Прокуратура просит назначить окончательное наказание Пирумову в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишить его государственной награды медали ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени"», - уточнил источник.

Такое же наказание гособвинение просило для Пирумова и во время прений в суде. В то же время прокуратура не стала обжаловать приговор другим фигурантам дела.

По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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