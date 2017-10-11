Прокуратура сочла приговор экс-заместителю министра культуры РФ Пирумову слишком мягким

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
|
Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
Прокуратура посчитала приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову слишком мягким и просит Мосгорсуд изменить его, назначив бывшему высокопоставленному чиновнику пять лет лишения свободы, штраф в размере 1 млн рублей и лишить государственной награды. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, такие требования содержатся в апелляционном представлении прокуратуры на приговор, поступившем в Дорогомиловский суд Москвы.
Напомним, 9 октября Пирумов был приговорен к полутора годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, но был отпущен в зале суда, так как этот срок он отбыл в СИЗО во время предварительного следствия и судебного разбирательства.
«Прокуратура просит назначить окончательное наказание Пирумову в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишить его государственной награды медали ордена "За заслуги перед Отечеством второй степени"», - уточнил источник.
Такое же наказание гособвинение просило для Пирумова и во время прений в суде. В то же время прокуратура не стала обжаловать приговор другим фигурантам дела.
По данным следствия, в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты с недостоверной информацией и завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурируют семь эпизодов: хищение средств, выделенных на реставрационные работы в Новодевичьем монастыре в Москве, драмтеатре в Пскове, Иоанно-Предтеченском монастыре, Музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости, усадьба Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.
Источник: Псковская Лента Новостей