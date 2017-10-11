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Еловая аллея появилась в Великих Луках в рамках осеннего месячника

Еловая аллея появилась в Великих Луках в рамках осеннего месячника

В рамках осеннего месячника по благоустройству депутаты Великолукской городской Думы посадили голубые ели. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, аллея из голубых елей, благодаря депутатам, появилась у...2



Еловая аллея появилась в Великих Луках в рамках осеннего месячника

11.10.2017 11:57 ПЛН, Псков

В рамках осеннего месячника по благоустройству депутаты Великолукской городской Думы посадили голубые ели.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, аллея из голубых елей, благодаря депутатам, появилась у братского кладбища на улице Дружбы.

Всего в этот день посадили более 20 деревьев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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