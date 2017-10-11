Еловая аллея появилась в Великих Луках в рамках осеннего месячника

|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Куб в кустах, или Подвиг инспектора Бубнова«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева высказывает свое мнение и проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. История, которую я собираюсь вам рассказать, многим уже известна из пабликов псковского штаба Навального....
В рамках осеннего месячника по благоустройству депутаты Великолукской городской Думы посадили голубые ели.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, аллея из голубых елей, благодаря депутатам, появилась у братского кладбища на улице Дружбы.
Всего в этот день посадили более 20 деревьев.
Источник: Псковская Лента Новостей